1. Pour la préparation de la saumure, éclater les baies au préalable avec le plat du couteau pour libérer leurs saveurs. Porter la saumure à ébullition puis déposer les filets de poulet. Cuire ces derniers pendant 5 minutes.



2. Sortir la casserole du feu et réserver la préparation pendant 30 minutes environ. Le poulet va continuer à cuire lentement. Pendant ce temps couper le potimarron en deux et le vider de ses graines et filaments. Le couper ensuite en quatre morceaux puis en grosses

lamelles.



3. Retirer la base terreuse des champignons puis les nettoyer avec un torchon propre ( le champignon est une éponge, il faut éviter de le laver à l’eau ! ). Couper les champignons en 4.



4. Placer les lamelles de potimarron et le beurre dans une poêle à feu doux. Cuire chaque face pendant 10 min en arrosant régulièrement de beurre mousseux et de jus de cuisson. Ajouter les champignons et le poulet saumuré dans la poêle. Cuire chacune des faces du poulet pendant 4 minutes.