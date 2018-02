Pour la compotée de rhubarbe



• Faire suer au beurre et à l’huile d’olive les échalotes avec le gingembre et l’ail blanchi sans coloration. Ajouter la rhubarbe (non épluchée pour garder la couleur rose) tailler en mirepoix* ainsi que le reste des ingrédients. Laisser compoter le tout puis mixer et passer au chinois fin.



Pour l'huile de Fraises



• Tailler les fraises en tranche fine et les étaler sur un silpat**, laisser sécher toute une nuit four éteint.

• Rassembler l’ensemble des éléments dans le blender et bien mixer.

• Chauffer à 70°C et refroidir.



Pour le condiment Fraise



• Tailler les olives, la rhubarbe, les olives et le pain en brunoise. Frire la brunoise de pain dans une poêle.

• Réaliser le condiment en mélangeant la rhubarbe, la fraise, les olives, les huiles les oignons blanc ciselé, le sel et le piment.

Mettre en pot et parsemer de croutons et ciboulette ciselée.



*tailler en mirepois = en dés d’un centimètre de côté.

**silpat = toile de cuisson antiadhésive.