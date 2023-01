Accueil Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer Partager sur les réseaux Recettes desserts



Spécial Chandeleur : crêpes suzette du chef Nicolas Multon

Pour une Chandeleur étoilée des plus chics : crêpes suzette crémeux mandarine de Nicolas Multon. Recette pour 5 personnes. Ingrédients : 125cl de lait, 3 œufs, 100g de sucre, 70 g de farine, 25g de crème épaisse, 25g de crème liquide, 20g de beurre...



Spécial Chandeleur : crêpes suzette crémeux mandarine Une recette très sophistiquée : les crêpes suzette réinventées par Nicolas Multon, chef pâtissier au sein du restaurant de la Villa René Lalique dans le petit village alsacien de Wingen-sur-Moder. Nicolas Multon est doublement étoilé et récompensé du prix Passion Dessert 2019 par le Guide Michelin.



Recette pour 5 personnes.

Temps de préparation : 1h.

Ingrédients Appareil à crêpes

• 125g de lait

• 50g de farine

• 25g de sucre

• 25cl de crème liquide

• 20g de beurre

• 15g de crème épaisse

• 1 œuf

• 1g de sel

• quelques zeste mandarine



Jus Suzette

• 125cl de jus d’orange

• 35g de sucre

• 60cl de jus de citron

• 25cl de Grand Marnier

• 15cl de Cognac



Crémeux mandarine

• 100cl de jus de mandarine

• 15g de crème

• 10g de maïzena

• 10g de beurre cacao

• 10g de masse gélatine

• 5g de sucre

• 5cl de mandarine Napoléon

• quelques zestes mandarine



Sorbet mandarine

• 125cl de jus mandarine non filtré

• 35cl d’eau

• 25g de sucre

• 10g de glucose en poudre

• 1g de stabilisateur à sorbet

• quelques zestes

• 5g de trimoline (pâte de sucre)



Tuiles

• 50g de fondant

• 50g de glucose

• 10g de brisures de crêpes séchées



Biscuit vert soufflé

• 15g de farine

• 10g de sucre

• 1 œuf

• 1 blanc d'œuf

• 1g de levure chimique

• 2 gouttes de colorant vert

• 2 c. à s. d’huile



Montage

• 125g de crème de clémentine (Confiserie St Sylvestre)

• 20cl de crémeux mandarine

• 15 suprêmes de clémentines ou de mandarine

• Écorces de clémentines confites (confiserie St Sylvestre)

• Fromage blanc entier

Préparation Pour les crêpes

Faire fondre le beurre. Blanchir les œufs et le sucre dans un récipient à part. Ajouter farine, crèmes, zestes, sel et mélanger avant d’ajouter le beurre fondu. Réserver une nuit au frigo avant la cuisson des crêpes.



Pour le jus Suzette

Caraméliser le sucre, ajouter les jus et réduire de ¾. Ajouter les alcools, puis réserver.



Pour le Crémeux mandarine

Mettre dans une casserole le jus, la crème, le sucre, la maïzena et les zestes. Porter à ébullition en mélangeant au fouet. Verser dans un cul de poule et ajouter l’alcool, le beurre, la masse gélatine et le beurre de cacao. Mélanger avant de laisser refroidir. Garnir des tubes de papiers guitare de 1 cm puis congeler.



Pour le sorbet mandarine

Mélanger les poudres ensemble, ajouter l’eau et la trimoline puis porter à ébullition. Verser sur le jus et les zestes, laisser une nuit au frigo. Mixer et turbiner.



Pour les tuiles

Cuire dans une casserole le fondant et le glucose à 160°c avant d’ajouter les brisures de crêpes. Débarrasser sur un papier cuisson, laisser refroidir puis mixer pour réduire en poudre. Saupoudrer sur un silpat et cuire à 160°c. Détailler les tuiles.



Pour le biscuit vert soufflé

Mélanger tous les ingrédients ensemble et mettre dans un siphon. Faire cuire dans une barquette 1 minute au micro-onde. Réserver pour le dressage.



Pour le montage des crêpes

Mélanger tous les ingrédients ensemble et réserver pour le montage.

Montage • Étaler 3 crêpes côte à côte, étaler finement le mix montage dessus. Ajouter un tube de crémeux mandarine. Rouler, puis mettre en papier film et rouler serrer.

• Congeler le tout avant de détailler en tronçons de 2,5 cm et laisser décongeler.

• Étaler un peu de mélange montage au fond de l’assiette, y déposer 3 rouleaux de crêpes puis une tuile.

• Ajouter les morceaux de biscuit vert, puis les suprêmes et les points de fromage blanc pour finir par une quenelle de sorbet.

• Verser le jus au dernier moment.



Sybille Renaud