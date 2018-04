• Verser la farine dans un saladier. Ajouter une pincée de sel et mélanger avec le beurre coupé en petits morceaux jusqu’à obtenir une sorte de «streussel» (boulettes irrégulières), auquel on ajoutera le sucre, le sucre vanillé, l’œuf et la cannelle.



• Déposer au fond du moule à tarte préalablement beurré et fariné une couche d’environ 1 cm de streussel, puis répartir les dés

de rhubarbe. Étaler la confitures de rhubarbe en une couche uniforme. Terminer par une nouvelle couche de streussel.



• Cuire au four préchauffé à 200°C pendant 25 minutes.



Servir tiède.