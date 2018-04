La roche tabulaire du Donon, un des sommets des Vosges (1 009 mètres d'altitude), borde la vallée côté nord. Cet ancien lieu de culte celtique, puis gallo-romain, est aujourd'hui un paradis pour les randonneurs. Le mont est dominé par le temple du Donon. De style gréco-romain, avec ses piliers monolithiques, il a été érigé à la fin du XIXème siècle pour abriter des vestiges archéologiques mis au jour sur le site et aux alentours.



La nature généreuse de la vallée de la Bruche a vu s'épanouir au fil des siècles une succession de réussites industrielles : extraction du minerai de fer, industrie textile puis exploitation forestière.



Installées sur les crêtes de la vallée de la Bruche, une dizaine d'éoliennes lui assurent une autonomie énergétique qui renforce son caractère de site préservé, respectueux de l'environnement et où il fait bon vivre et se poser pour un séjour découverte.



Car le sens de la convivialité et l'esprit d'initiative de personnalités locales a fait naître de belles initiatives, qu'elles soient hôtelières, gustatives ou artisanales.



Pour vous faire mieux connaître cette vallée, nous avons rencontré quelques passionnés qui vous y accueillent et savent transmettre leur passion pour la région.