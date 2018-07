NB : il peut arriver que certains fils ne soient plus disponibles. Renseignez-vous auprès des boutiques de la marque pour trouver des fils de laine équivalents.

Cette création signée Bouton d'or sculpte divinement la silhouette, avec sa basque volantée, ses larges bretelles, le filet contrasté qui souligne les bords et surtout ces points tricot ajourés et le point de vague, avec un effet de nopes, auxquels s'ajoutent les fleurs crochetées, comme une maxi-broche fixée à l'encolure. Les bretelles sont attachées dans la nuque par un bouton pression.Tricoter ce dos-nu au point fantaisie exige un minimum de dextérité et s'adresse aux tricoteuses assez expérimentées. Un vrai travail d'orfèvre mais très accessible en suivant attentivement les explications et les grilles fournies. Mais oui, vous pouvez le faire !Le fait-main est exigeant mais le résultat haut de gamme est du niveau d'un vêtement luxe - et hors de prix - de créateur.Ce tricot couture est réalisé avec les qualités de fil Nomade et Mango de Bouton d'Or et Muguet d'Anny Blatt, des aiguilles et un crochet n° 3.Les explications de ce modèle, à télécharger en exclusivité, sont disponibles pour les tailles 1 (34/36), 2 (38/40) et 3 (42/44).Création Bouton d'Or.