Confort et chaleur, check. Simplicité et style, check. Cette veste paletot remplit toutes les cases de la pièce basique, mais au style très tendance, à intégrer à son dressing.Parmi ses caractéristiques, on aime sa forme légèrement trapèze, son col chemise, ses manches 3/4 et ses boutons pression fantaisie.Cette veste est tricotée au point de sable qui lui donne de l'épaisseur et une belle tenue et au point mousse pour les bordures. Elle est réalisée avec le fil Partner 6 de Phildar.Les explications gratuites sont fournies pour les tailles 34 à 52.© Phildar.