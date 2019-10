Accueil Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer Partager sur les réseaux Conseils style



Trois idées mode à emprunter à nos grand-mères

Le style peut se transmettre de générations en générations. Certaines tendances ont séduit dans le passé et nous attirent encore aujourd'hui. Voici 3 idées mode que l'on aurait pu trouver dans l'armoire de nos grand-mères.



Les modes d’aujourd’hui et d’hier diffèrent complètement. Certes, la mode a pour vocation de se renouveler constamment mais elle a aussi créé des intemporels que nos grand-mères portaient à leur époque, qui ont toujours été à la mode, et qui le resteront.

Les robes des années 50



On retrouve dans les collections récentes ce même style de robes, Les femmes des années 50 avaient des goûts recherchés en matière de mode et d'élégance. Elles portaient des vêtements qui mettaient en valeur leur féminité. La robe emblématique de l'époque, la robe corolle de style new look, se caractérise par un haut près du corps, une taille marquée et une jupe ample.On retrouve dans les collections récentes ce même style de robes, des robes typiques des années 50 , toujours dans l'air du temps malgré leur look vintage spécifique.

Les porter de nos jours permet de s'autoriser certaines libertés. Désormais on peut twister sa tenue en portant sa robe avec une paire de baskets, une veste en jean, et l'accessoiriser avec plein de bijoux modernes fantaisie.

Le carré de soie



Attention au choix de la matière, car le style et l'effet désiré en dépend ! On l'adore en soie pour son côté précieux et naturellement élégant, à l'image du célèbre carré d'Hermès. Vous en trouverez certainement un soigneusement plié dans un des tiroirs de la maison familiale ou en fouinant dans quelques magasins Vintage, si vous avez de la chance ! Le foulard est une pièce d'accessoire présente de tous temps dans l'univers de la mode. Pour son utilité, il protège du froid, mais aussi et surtout pour son chic absolu. Ce bout de tissu, généralement carré ou rectangle, porté autrefois par nos grand-mères, se noue aujourd'hui de mille façons autour du cou. Mais il se porte aussi autour de la taille, faisant office de ceinture, ou attaché la bandoulière pour décorer un sac Attention au choix de la matière, car le style et l'effet désiré en dépend ! On l'adore en soie pour son côté précieux et naturellement élégant, à l'image du célèbre carré d'Hermès. Vous en trouverez certainement un soigneusement plié dans un des tiroirs de la maison familiale ou en fouinant dans quelques magasins Vintage, si vous avez de la chance !

Comment le porter en étant originale ? C'est simple, le foulard peut être noué autour d'un chignon, d'une queue-de-cheval, ou en soirée, noué sur le front en bandeau pour un effet 60's revival. Il peut faire office de bracelet, de top pour la plage, ou se porter attaché à la ceinture avec une jupe longue.

La broche sur le revers Qui n'a jamais regardé avec émerveillement la jolie broche de sa grand-mère ? Cet accessoire a fait son apparition dans les années 30 pour décorer le revers d'un vêtement. Il rehausse le style et, selon le bijou, apporte une touche de couleur au vêtement.



Qu'on l'aime vintage ou de forme plus contemporaine, la broche est tout à fait tendance et il existe bien des façons de la porter ! À l'encolure d'un chemisier si c'est un bijou de petite taille, épinglée au revers d'un manteau ou sur un foulard si elle est plus imposante. Et pourquoi par sur votre sac à main ou même, pour rehausser le style basique d'un totebag ?



L'avantage avec la mode, ce sont les possibilistes de combinaisons (presque) infinies. Et vous, de quels vêtements et accessoires de vos grand-mères allez-vous vous inspirer ?



La rédaction, en partenariat avec Susanna Giordo.