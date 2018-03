la décobox Quigo de Bosch libère l'artiste qui est en vous

>>> VOIR les idées décoratives Si poser du papier peint, fixer des étagères ou même suspendre un cadre vous paraît dépasser largement les limites de vos capacités de bricoleuse en perdition, réjouissez-vous.Une nouveauté technique, le Quigo de Bosch, va vous porter assistance et vaincre toutes vos réticences à vous lancer dans des réalisations décoratives, des plus simples aux plus artistiques.Vous voulez fixer au mur deux étagères parallèles ou une série de cadres hétéroclites. Le principe est simple. Posez le Quigo, dégagez l'opercule, ajustez la position, et la petite décobox projette sur la paroie qui vous intéresse, de façon bien visible, les traits lumineux qui définissent la verticale et l'horizontale de référence pour aligner, fixer des supports ou dessiner et peindre sur toutes les surfaces quelles qu'elles soient avec la plus grande précision.