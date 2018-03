Photo collection Souleiado.

Objectif : avoir le bon look de la saison.Quel est le dress code qui ressort des collections des créateurs et des nouveautés du prêt-à-porter de l'automne-hiver 2015-2016 ?Sans révolutionner votre dressing, quelques pièces clés, accessoires, motifs et couleurs peuvent vous aider à "updater" votre look.Voici les clés d'inspiration pour un hiver fashion.>>> VOIR les 8 TENDANCES CLÉS

de l'automne-hiver 2015-2016 Le Bombers s'impose, retour remarqué du velours, la maille est plus que jamais présente, la cape-poncho joue la "sur-veste", le chapeau apparaît comme un accessoire clé...