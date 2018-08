Le quai des Tanneurs à Dole, en Bourgogne Franche-Comté.

Pour cette virée en Bourgogne, en couple, en bande ou en famille, avec un bagage léger mais sans négliger les pauses confort, vos modes de déplacements seraient la marche, le vélo et, pourquoi pas, une petite excursion le bateau.Dans les paysages verdoyants de la région, le plaisir de la découverte et l'aventure peuvent se nicher au creux des chemins balisés qui vont d'une cité historique à une autre. Passer par les pistes cyclables sur les quais de hallage et les petites routes qui traversent vignobles et champs. S'inviter au cours de randonnées pédestres en sous-bois ou au fil d'escapades fluviales.Voici quelques idées d'itinéraire et de sites à découvrir. Dans un triangle qui va de Dole à Lons-le-Saunier et Chalon-sur-Saône, en passant par Louhans. Une itinérance joyeuse et intéressante par des chemins buissonniers de Bourgogne, avec quelques efforts physiques - marcher et pédaler - mais en prenant le temps de flâner.Au programme : découvrir quelques perles du patrimoine, trouver de bonnes adresses pour se restaurer et se reposer, et s'adonner au plaisir de voyager local, en mode écolo-branché.