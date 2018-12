Comment vivre en harmonie avec la nature ? Pour le WWF, l'organisation de protection de l'environnement (Fond Mondial pour la Nature ou World Wildlife Fund) : ensemble, nous sommes la solution.



Quelles sont les actions mises en place par cette organisation mondiale au fil des décennies, et quels sont les outils développés pour nous aider à agir pour sauver la planète ?



Parce que le temps est compté pour réagir et limiter drastiquement les comportements néfastes pour l'environnement, voici les conseils de WWF pour agir au quotidien, par petites touches, pour la protection environnementale et développer notre conscience écologique.