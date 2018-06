shopping sélection

Couleur bleu ciel pour un shopping mode d'été très céleste

C'est la couleur de l'été. Le bleu du ciel, le bleu azuré, le bleu dragée... le bleu pastel se porte en touches délicates, avec des bijoux et accessoires, ou en mode total look. Il donne une tonalité estivale et lumineuse à votre dressing.