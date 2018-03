Le carré mi-long, c'est la longueur de cheveux la plus facile à porter.



Moins contraignante que les cheveux court qui nécessitent des rendez-vous réguliers chez le coiffeur, cette longueur demande aussi moins d'entretien car les pointes des cheveux sont moins soumises au frottement sur les vêtements comme c'est le cas avec les cheveux longs qui s'abîment au fil de la repousse.



Pour l'été 2018, les grands noms de la coiffure ont misé sur le naturel pour la plupart d'entre eux avec des coupes soignées sur cheveux sains.



Le carré droit, qui convient à tout type de cheveux, est comme toujours très présent (Intermède, Franck Provost) mais de subtils dégradés peuvent en arrondir la base (Coiff & Co, Exclusif Coiffure) ou en piqueter les longueurs (Vog, Tchip).



Les cheveux ondulés et bouclés sont aussi sublimés par un travail de coupe minutieux (Jean-Marc Joubert, Camille Albane).



Cette saison, le naturel s'impose aussi au niveau de la palette des couleurs. De la blondeur ensoleillée couleur champs de blé (Intercoiffure, Jean-Marc Joubert) aux tonalités épicées qui vont du marron cuivré (Coiff & co, Vog) à l'acajou doré (Camille Albane, Tchip).



Pour les plus audacieuses, la tendance du coming out cheveux blancs a inspiré un platine argenté très flatteur (Intermède).



Toutes les nouvelles idées de coupes et coiffures et de carrés mi-longs du printemps-été 2018 pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés sont présentées dans les pages qui suivent.