Les Landes ont belle réputation. La gastronomie locale y contribue évidemment, avec cette cuisine gourmande qu'on associe volontiers aux repas d'exception et aux fêtes de fin d'année.



Si les festins de décembre suscitent une recrudescence d'activité chez les producteurs landais, cette région du sud-ouest a bien plus que sa gastronomie à offrir.



En quittant la côte atlantique pour s'avancer vers le cœur du pays landais, outre la douceur du climat, on découvre que le charme de la région ne se résume pas à la bonne chère, autrement dit, à se régaler et à trouver un accueil avenant.



Il y a aussi le pittoresque des villages anciens et le charme des métropoles du sud qui ne connaissent pas les assauts touristiques des villes côtières. Gastronomie, patrimoine et art de vivre sont les trois piliers de la philosophie landaise.



On vous emmène pour une escapade, ponctuée d'escales gourmandes et de plaisantes déambulations en terres des Landes.