Photo MAX MARA.

Avec la raison qui s'impose, en ces temps de remise en question de la gabegie vestimentaire, l'envie peut tout de même vous tarauder de mettre quelques touches de nouveauté dans votre dressing. Notre objectif : vous aider à faire les bons choix pour vos looks de l'hiver.Après un long et bel été indien, la fraîcheur de l'automne est arrivée. Les frimas de l'hiver qui suivent nous obligent à jeter un œil inquisiteur sur les pièces chaudes qui ont fait les "beaux jours" de nos hivers passés. Sont-elles toujours aussi désirables à porter ? Vont-elles coller à l'air du temps et au roulement de nos envies ?Une chose est sûre, pour notre confort et notre bien-être, la règle d'or est : empêcher le froid de passer et de refroidir notre élan dans la longue traversée de l'hiver. Pour ce faire, la parade idéale est un long manteau douillet en fausse fourrure, un des "must have" de cet hiver. Dessous, de la maille, bien sûr. Douce, épaisse, moelleuse, elle est le meilleur rempart au froid piquant de la saison.La flamboyance du rouge contribuera aussi à mettre plus de chaleureuses nuances à notre vestiaire. Mais un motif lui fait concurrence : l'écossais, très présent, dans une telle diversité de carreaux colorés que vous n'aurez que l'embarras du choix. Le tartan rivalise aussi cet hiver avec le velours, parfois lisse, mais surtout à larges côtes. On n'en avait plus vu autant depuis bien longtemps.Enfin, côté accessoires, la chaussure se veut fine pour un pied léger avec des bottines à bout pointu, tandis que les sacs prennent de l'ampleur avec des maxi-bags surdimensionnés.