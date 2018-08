Combinaison pantalon BA&SH - Été 2018.



>>> Mode d'emploi de la combinaison >>>



Elle s'enfile, se zippe ou se boutonne et vous voilà habillée.



Si la combinaison pantalon se faisait discrète sur les podiums des défilés ces dernières années, l'été 2018 l'a vue refleurir dans toute la splendeur et en mode haute désirabilité.



La combi esprit mécano de luxe a toujours eu ses adeptes parmi les créateurs mais la vraie capacité de ce vêtement une pièce à s'adapter à tous les usages la range illico parmi les bons investissements qui durent longtemps.



Selon la matière dans laquelle la combinaison pantalon est taillée, elle gagnera en confort et en élégance. Le tissu en fin lainage lui donne une tenue et un tombé impeccables. Le coton, le lin ou la soie sauvage lui confèrent une tournure plus casual mais sans laisser-aller.



Pour un supplément de chic, les accessoires - sautoirs, bracelets, ceinture, escarpins… - la feront passer de combinaison pantalon preppy le jour à combi glam pour une virée en soirée.